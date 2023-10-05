На Днепропетровщине прогремят три мощных взрыва

Сегодня, 5 октября, в Кривом Роге прогремят три мощных взрыва. Однако причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
В 13:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – подчеркнул Вилкул.
Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!
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