От -4 до +25 в Днепре: октябрь еще удивит бурными метеотанцами

Несмотря на то, что начало октября оказалось достаточно теплым, в середине месяца могут ударить первые морозы.

Впрочем, еще два дня жители Днепра смогут насладиться осенним теплом, утверждают в Укргидрометцентре. Такие прогнозы частично подтверждают погодные сайты. В четверг и пятницу ожидается до +18 градусов тепла.

По словам синоптикини Наталки Диденко, на Днепр сует антициклон Tora, который удержит сухую погоду, но понемногу начнет сбивать температуру воздуха. Ночью будет холодать до 6-10 градусов тепла. Днем сохраниться чрезвычайная пожарная опасность.

Дыхание Арктики Украина и Днепр ощутятся ближе к третьей декаде. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. В то же время октябрь будет аномально теплым и в течение всего месяца будет продолжаться бабье лето. Морозы ударят ближе к ноябрю. Тогда следует ждать первые заморозки до -4 градусов.

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