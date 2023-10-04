В Днепре рецидивист посреди улицы выхватил у девушки из рук айфон

Как сообщили правоохранители Днепра, грабитель выхватил из рук потерпевшей мобильный телефон и пытался скрыться.
Преступление произошло 3 октября около 19:00 в Соборном районе. Во время прогулки по городу к 20-летней девушке неожиданно подбежал незнакомый мужчина и вырвал из рук мобильный телефон. Потерпевшая начала кричать. Рядом в кафе находился мужчина, услышав крики, мгновенно выбежал и догнал вора.
4 октября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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