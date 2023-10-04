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У Дніпрі рецидивіст посеред вулиці вихопив у дівчини із рук айфон

Сьогодні 21:27
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На допомогу прийшов небайдужий перехожий.

Новости Днепра про У Дніпрі рецидивіст посеред вулиці вихопив у дівчини із рук айфон

Як повідомили правоохоронці Дніпра, грабіжник вихопив із рук потерпілої мобільний телефон та намагався втекти.

Злочин стався 3 жовтня близько 19.00 у Соборному районі. Під час прогулянки містом до 20-річної дівчини несподівано підбіг незнайомий чоловік та вирвав з рук мобільний телефон. Потерпіла почала кричати. Поряд у кафе знаходився чоловік, який почувши крики, миттєво вибіг та наздогнав злодія.

4 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі рецидивіст посеред вулиці вихопив у дівчини із рук айфонУкраїнська

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