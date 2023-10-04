В Днепропетровской области в скважинах с водой зафиксировали нестандартные отклонения

В Днепропетровской области исследовали качество воды в скважинах.

Проверку проводили в районах, пострадавших от теракта на Каховской ГЭС, сообщили в Госпродпотребслужбе. Как отметили специалисты, в настоящее время в нескольких общинах Никопольского района до сих пор нет централизованного водоснабжения. Это Томаковский поселковый ОТГ, Мировская сельская ТГ и часть населенных пунктов Покровской сельской ТГ.

В вышеуказанных общинах, где нет водоснабжения, обустроили 12 общественных колодцев и 21 артезианскую скважину, чтобы жители имели постоянный доступ к воде.

Именно эти скважины проверяли эксперты Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины. В отобранных пробах воды обнаружили нестандартные отклонения, а именно:

по физико-химическим показателям – превышение нормативов по содержанию нитратов, хлоридов, сульфатов, сухого остатка, общей жесткости и окисляемости перманганатной;

по микробиологическим показателям – выявили наличие общих колиформ, при их отсутствии в норме.

Специалисты отметили, что такая вода не соответствует показателям эпидемической безопасности, а значит, может использоваться исключительно в технических целях. Пить ее запрещено. Об этом проинформировали жителей общин и местные власти.

В Никопольском районе продолжают функционировать 88 пунктов выдачи воды, где размещено 140 емкостей с технической и питьевой водой.

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