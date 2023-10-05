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На Дніпропетровщині пролунають три потужні вибухи

Сьогодні 09:00
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунають три потужні вибухи

Сьогодні, 5 жовтня, у Кривому Розі пролунають три потужні вибухи. Проте підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

О 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – підкреслив Вілкул.

Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!

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