У Кам’янському чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив двох людей

30 вересня о 23:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля одного з кафе у Кам’янському.
На місце прибули поліцейські, вони встановили, що під час з’ясування стосунків 36-річний чоловік дістав пістолет та вистрелив у бік опонентів. У результаті двох постраждалих – 24 та 33 років – з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні.
Стрілка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство).
Суд обрав затриманому запобіжний захід – домашній арешт. Триває розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали: Смертельна стрілянина у Дніпрі: у жінки, яка була разом із загиблим в Jaguar, у крові виявили алкоголь.
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