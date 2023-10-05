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  • Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловіка

Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловіка

Сьогодні 08:00
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловіка

Волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного Вадима Давиденка.

Він мешканець с. Розсошенці Полтавської області. Уранці 14 вересня вирушив до Дніпра. Після 17 вересня перестав виходити на зв’язок – з того часу його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Їм потрібна ваша допомога у пошуках зниклого.

Прикмети: зріст 165-167 см, худорлявої статури, русяве коротке пряме волосся, очі світло-сірі

Був одягнений: темна вітровка, сині джинси, темно-сині кросівки.

Особливі прикмети: носить окуляри для корекції зору, картавить, має проблеми з дикцією, при ході не стає на повну стопу.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, телефонуйте за номером: 068-777-01-12.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловіка

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Новости Днепра про Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Може бути у Дніпрі: волонтери розшукують безвісти зниклого 26-річного чоловікаРусский

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