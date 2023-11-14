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В Днепре обнаружили нелегального мигранта из Республики Гамбия

Сегодня 14:31
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Миграционники Днепра задержали гражданина Гамбии, нелегально жившего в Украине.

Новости Днепра про В Днепре обнаружили нелегального мигранта из Республики Гамбия

Об этом сообщили на Facebook-странице Миграционной службы Днепропетровской области.

10 ноября работники Управления по противодействию нелегальной миграции ГУ ГТС в Днепропетровской области обнаружили и задержали гражданина Республики Гамбия, незаконно находившегося на территории нашего государства.

Мужчину пригласили в отдел Миграционной службы в Днепре.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пребывания в Украине в отношении его был составлен протокол и принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну.

Новости Днепра про В Днепре обнаружили нелегального мигранта из Республики Гамбия

Напомним, во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших на территории Украины.

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