В Днепре обнаружили нелегального мигранта из Республики Гамбия

Об этом сообщили на Facebook-странице Миграционной службы Днепропетровской области.
10 ноября работники Управления по противодействию нелегальной миграции ГУ ГТС в Днепропетровской области обнаружили и задержали гражданина Республики Гамбия, незаконно находившегося на территории нашего государства.
Мужчину пригласили в отдел Миграционной службы в Днепре.
Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пребывания в Украине в отношении его был составлен протокол и принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну.
Напомним, во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших на территории Украины.
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