За межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у Дніпрі

Під час рейду на території Дніпра виявили іноземців, які незаконно жили на території України.

Як повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області, 3 жовтня працівники Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС в Дніпропетровській області провели масові заходи з протидії нелегальній міграції на території міста Дніпра.

У результаті проведеного рейду виявили іноземців, які давно мали покинути територію України. За рішенням суду поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців громадянин Вірменії, а також вже 4 жовтня видворені за межі України громадянин Грузії та громадянин Азербайджану.

Вони тривалий час незаконно проживали на території України та ухилялися від виконання рішення про примусове повернення до країн походження

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