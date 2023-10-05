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  • За межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у Дніпрі

За межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у Дніпрі

Сьогодні 10:24
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Під час рейду на території Дніпра виявили іноземців, які незаконно жили на території України.

Новости Днепра про За межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у Дніпрі

Як повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області, 3 жовтня працівники Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС в Дніпропетровській області провели масові заходи з протидії нелегальній міграції на території міста Дніпра. 

У результаті проведеного рейду виявили іноземців, які давно мали покинути територію України. За рішенням суду поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців громадянин Вірменії, а також вже 4 жовтня видворені за межі України громадянин Грузії та громадянин Азербайджану.

Вони тривалий час незаконно проживали на території України та ухилялися від виконання рішення про примусове повернення до країн походження

Новости Днепра про За межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у Дніпрі

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Новости Днепра про За межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у ДніпріУкраїнська

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