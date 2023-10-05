У Дніпрі жінка хотіла звести рахунки з життям, стрибнувши з мосту на залізничну колію

Уночі 4 жовтня у Дніпрі 28-річна жінка хотіла звести рахунки з життям.
Містянка пришла на міст на просп. Слобожанському та планувала з нього стрибнути на залізничну колію.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
На місце оперативно прибули правоохоронці та медики.
Одному з поліцейських вдалося вмовити жінку не стрибати та повернути її у безпечне місце.
Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани своїх рідних та близьких. Поговоріть з ними, а краще – зверніться по допомогу до фахівця.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною.
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