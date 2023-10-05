Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі жінка хотіла звести рахунки з життям, стрибнувши з мосту на залізничну колію

У Дніпрі жінка хотіла звести рахунки з життям, стрибнувши з мосту на залізничну колію

Сьогодні 08:38
просмотров

Дніпрянку врятував поліцейський.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка хотіла звести рахунки з життям, стрибнувши з мосту на залізничну колію

Уночі 4 жовтня у Дніпрі 28-річна жінка хотіла звести рахунки з життям.

Містянка пришла на міст на просп. Слобожанському та планувала з нього стрибнути на залізничну колію.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”. 

На місце оперативно прибули правоохоронці та медики. 

Одному з поліцейських вдалося вмовити жінку не стрибати та повернути її у безпечне місце.

Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани своїх рідних та близьких. Поговоріть з ними, а краще – зверніться по допомогу до фахівця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі жінка хотіла звести рахунки з життям, стрибнувши з мосту на залізничну коліюУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кам’янському чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив двох людей
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Кам’янському чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив двох людей

Поранених госпіталізували до лікарні.

Сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: перевірте свою адресу
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: перевірте свою адресу

Ще є час зарядити телефон!

Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцями
Новини Дніпра
Вчора 21:59
Від -4 до +25 у Дніпрі: жовтень ще здивує бурхливими метеотанцями

Попри те, що початок жовтня видався досить теплим, в середині…

Телепорт на правий берег чи магічний тотем: жителів Дніпра спантеличила дивна бетонна конструкція
Новини Дніпра
Вчора 20:04
Телепорт на правий берег чи магічний тотем: жителів Дніпра спантеличила дивна бетонна конструкція

Мешканці Дніпра розгадують феномен дивного бетонного трикутника, який стоїть на…

Наверх