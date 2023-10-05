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  • За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре

За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре

Сегодня 10:24
просмотров

Во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших на территории Украины.

Новости Днепра про За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре

Как сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области, 3 октября работники Управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ГУ ГТС в Днепропетровской области провели массовые мероприятия по противодействию нелегальной миграции на территории города Днепра.

В результате проведенного рейда обнаружили иностранцев, которые давно должны были покинуть территорию Украины. По решению суда помещен в пункт временного пребывания иностранцев гражданин Армении, а также уже 4 октября выдворенные за пределы Украины гражданин Грузии и гражданин Азербайджана.

Они долгое время незаконно проживали на территории Украины и уклонялись от исполнения решения о принудительном возвращении в страны происхождения.

Новости Днепра про За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре

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