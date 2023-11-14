У Дніпрі виявили нелегального мігранта з Республіки Гамбія

Міграційники Дніпра затримали громадянина Гамбії, який нелегально жив в Україні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міграційної служби Дніпропетровської області.

10 листопада працівники Управління протидії нелегальній міграції ГУ ДМС у Дніпропетровській області виявили та затримали громадянина Республіки Гамбія, який незаконно перебував на території нашої держави.

Чоловіка запросили до відділу Міграційної служби у Дніпрі.

Згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в Україні відносно нього був складений протокол та прийнято рішення про Примусове повернення до країни походження або третьої країни.

Нагадаємо, під час рейду на території Дніпра виявили іноземців, які незаконно жили на території України.

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