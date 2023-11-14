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У Дніпрі виявили нелегального мігранта з Республіки Гамбія

Сьогодні 14:31
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Міграційники Дніпра затримали громадянина Гамбії, який нелегально жив в Україні.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили нелегального мігранта з Республіки Гамбія

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міграційної служби Дніпропетровської області. 

10 листопада працівники Управління протидії нелегальній міграції ГУ ДМС у Дніпропетровській області виявили та затримали громадянина Республіки Гамбія, який незаконно перебував на території нашої держави.
 
Чоловіка запросили до відділу Міграційної служби у Дніпрі. 
 
Згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в Україні відносно нього був складений протокол та прийнято рішення про Примусове повернення до країни походження або третьої країни.
 

Новости Днепра про У Дніпрі виявили нелегального мігранта з Республіки Гамбія

Нагадаємо, під час рейду на території Дніпра виявили іноземців, які незаконно жили на території України.

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Новости Днепра про У Дніпрі виявили нелегального мігранта з Республіки ГамбіяУкраїнська

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