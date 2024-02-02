В Днепре неизвестные угрожали взорвать более 150 школ: что известно

В четверг, 1 февраля, в call-центр СБУ поступило электронное письмо с сообщением о минировании здания СБУ, редакции СМИ и школ в Днепре.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители проверили 157 объектов: здание СБУ, редакцию СМИ и 155 учебных заведений. К счастью, никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции.
Читайте также:
Автор:
Заряжайте телефоны и повербанки!
По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного…
31 января в Самарском районе города в канаве нашли тело…
На Днепропетровщине будут судить главного врача и директора КП Криворожского…
Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в офисе, на предприятии или заводе, но также и для удаленной работы. Такая работа обладает главным преимуществом для сотрудника – можно самостоятельно планировать свой день, не нужно стоять в пробках в…
Мартин Гаррис уже бывал в Днепре раньше!
В Днепре возле речпорта автомобиль в результате ДТП перевернулся на крышу.
Заряжайте телефоны и повербанки!
В Минсоцполитики ответили, будут ли блокировать "неактивные" карты.
Зимой в магазинах Днепра чаще всего можно найти клубнику только в замороженном виде. Даже свежая клубника появляется на полках магазинов только в середине весны. Но в этом году многие супермаркеты уже продают эту ягоду, несмотря на то, что за окном…
Нужна ваша помощь!
Днепрянам, у которых есть долги за отопление, приготовиться.
В Кривом Роге в Днепропетровской области произойдет взрыв на карьере.
Сегодня этот бульвар находится в самом центре города. По нему любят гулять горожане, тут регулярно устраивают фотосессии. Бульвар выглядит ярко и красочно в любое время суток. Открыли его в 2004 году.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!