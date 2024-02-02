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В Днепре неизвестные угрожали взорвать более 150 школ: что известно

Сегодня 09:02
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"Минеры" снова дали о себе знать...

Новости Днепра про В Днепре неизвестные угрожали взорвать более 150 школ: что известно

В четверг, 1 февраля, в call-центр СБУ поступило электронное письмо с сообщением о минировании здания СБУ, редакции СМИ и школ в Днепре.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили 157 объектов: здание СБУ, редакцию СМИ и 155 учебных заведений. К счастью, никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции.

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Новости Днепра про В Днепре неизвестные угрожали взорвать более 150 школ: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре неизвестные угрожали взорвать более 150 школ: что известноРусский

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