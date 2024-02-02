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У Дніпрі невідомі погрожували підірвати понад 150 шкіл: що відомо

Сьогодні 09:02
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"Мінери" знову дали про себе знати...

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати понад 150 шкіл: що відомо

У четвер, 1 лютого, до call-центру СБУ надійшов електронний лист з повідомленням про замінування будівлі СБУ, редакції ЗМІ та шкіл у Дніпрі.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 157 об’єктів: будівлю СБУ, редакцію ЗМІ та 155 навчальних закладів. На щастя, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати понад 150 шкіл: що відомоУкраїнська

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