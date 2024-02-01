В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции

Сегодня, 1 февраля, в Днепре возле железнодорожного вокзала прохожий нашел корпус гранаты Ф-1. Мужчина сразу вызвал на место полицию и ГСЧС.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Правоохранители изъяли опасный предмет.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Продолжается проверка.
Факт зафиксирован. На месте работали правоохранители. Продолжается проверка, – сообщили нам в полиции.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните “101” или “102”!
Читайте также:
Автор:
Поздравляем и желаем новых побед!
Трагедия произошла в Каменском районе.
В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.
Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из…
В Новомосковске на Днепропетровщине заявили об удешевлении проезда из-за переноса остановки.
Вечная слава Герою!
Поздравляем и желаем новых побед!
Трагедия произошла в Каменском районе.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.
Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из членов экипажа вертолета ГСЧС, разбившегося в Броварах в прошлом году.
В Днепре и области за прошедшую неделю выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ.
В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака.
"Туристов" из Днепра задержали на границе с Молдовой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!