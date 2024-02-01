В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции

На место вызвали правоохранителей и спасателей.

Сегодня, 1 февраля, в Днепре возле железнодорожного вокзала прохожий нашел корпус гранаты Ф-1. Мужчина сразу вызвал на место полицию и ГСЧС.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Правоохранители изъяли опасный предмет.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Продолжается проверка.

Факт зафиксирован. На месте работали правоохранители. Продолжается проверка, – сообщили нам в полиции.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните “101” или “102”!

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