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В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции

Сегодня 12:53
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На место вызвали правоохранителей и спасателей.

Новости Днепра про В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции

Сегодня, 1 февраля, в Днепре возле железнодорожного вокзала прохожий нашел корпус гранаты Ф-1. Мужчина сразу вызвал на место полицию и ГСЧС.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Правоохранители изъяли опасный предмет.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Продолжается проверка.

Факт зафиксирован. На месте работали правоохранители. Продолжается проверка, – сообщили нам в полиции.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните “101” или “102”!

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Новости Днепра про В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полицииРусский

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