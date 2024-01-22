В Днепре на Победе в мусорном баке заметили «склад» клавиатур (ФОТО)

Также там есть и другая техника.

Жители Днепра заметили в мусорном баке на проспекте Героев, 30 десятки старых компьютерных клавиатур. Там была и другая техника.

Об этом сообщает dnepr.info.

Горожане предположили, что кто-то наконец решил избавиться от «склада». Отметим, неизвестно, эти клавиатуры рабочие или нет. Но визуально они в хорошем состоянии.

Также возле мусорки лежит елка.

К сожалению, горожане не спешат относить новогодние деревья в специальные пункты сбора, откуда их отправят на переработку. Адреса пунктов ищите ТУТ!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн.

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