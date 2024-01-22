В Днепре на Победе в мусорном баке заметили «склад» клавиатур (ФОТО)

Жители Днепра заметили в мусорном баке на проспекте Героев, 30 десятки старых компьютерных клавиатур. Там была и другая техника.
Об этом сообщает dnepr.info.
Горожане предположили, что кто-то наконец решил избавиться от «склада». Отметим, неизвестно, эти клавиатуры рабочие или нет. Но визуально они в хорошем состоянии.
Также возле мусорки лежит елка.
К сожалению, горожане не спешат относить новогодние деревья в специальные пункты сбора, откуда их отправят на переработку. Адреса пунктов ищите ТУТ!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн.
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