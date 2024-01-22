Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Победе в мусорном баке заметили «склад» клавиатур (ФОТО)

Сегодня 11:59
просмотров

Также там есть и другая техника.

Новости Днепра про В Днепре на Победе в мусорном баке заметили

Жители Днепра заметили в мусорном баке на проспекте Героев, 30 десятки старых компьютерных клавиатур. Там была и другая техника.

Об этом сообщает dnepr.info.

Горожане предположили, что кто-то наконец решил избавиться от «склада». Отметим, неизвестно, эти клавиатуры рабочие или нет. Но визуально они в хорошем состоянии.

Новости Днепра про В Днепре на Победе в мусорном баке заметили

Новости Днепра про В Днепре на Победе в мусорном баке заметили

Также возле мусорки лежит елка.

Новости Днепра про В Днепре на Победе в мусорном баке заметили

К сожалению, горожане не спешат относить новогодние деревья в специальные пункты сбора, откуда их отправят на переработку. Адреса пунктов ищите ТУТ!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Победе в мусорном баке заметили Українська Новости Днепра про В Днепре на Победе в мусорном баке заметили Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали
Новости Днепра
Сегодня 17:36
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего…

В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа
Новости Днепра
Сегодня 14:09
В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа

Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении
Новости Днепра
Сегодня 13:56
В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении

В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить…

Ночью в Днепровском районе сбили 3 беспилотника: из-за падения обломков возник пожар
Новости Днепра
Сегодня 07:56
Ночью в Днепровском районе сбили 3 беспилотника: из-за падения обломков возник пожар

Ночью россияне снова атаковали Днепропетровщину 3 беспилотниками.

Последние новости

Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра
Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра

Война унесла жизни еще одного днепрянина.

Сегодня 18:29
3
просмотров
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции

На днях в Днепре произошел ужасный случай.

Сегодня 18:25
3
просмотров
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.

Сегодня 17:48
3
просмотров
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)

С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится…

Сегодня 17:47
5
просмотров
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего агента денежное "вознаграждение".

Сегодня 17:36
6
просмотров
В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги
В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги

Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более тысяче потребителей.

Сегодня 17:18
4
просмотров
В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР
В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР

Подозреваемого уже задержали.

Сегодня 16:51
3
просмотров
В Кривом Роге посетитель «под мухой» чуть не разгромил суши-бар
В Кривом Роге посетитель «под мухой» чуть не разгромил суши-бар

В Кривом Роге мужчину, который буянил в суши-баре, успокаивали правоохранители.

Сегодня 16:23
2
просмотров
В Днепре снова до конца года перекроют Крутогорный спуск
В Днепре снова до конца года перекроют Крутогорный спуск

В Днепре перекроют Крутогорный спуск.

Сегодня 15:36
6
просмотров
Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла
Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла

Водо- и теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.

Сегодня 15:24
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх