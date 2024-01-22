В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа

В субботу, 20 января, в Желтых Водах 16-летняя девочка попыталась покончить с жизнью – она прыгнула в шахту лифта с высоты седьмого этажа.
Об этом сообщает «Информатор».
Девочку госпитализировали в больницу Кривого Рога. У нее диагностировали травматический шок 3-го степени и множественные травмы.
По факту попытки самоубийства правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства инцидента устанавливают.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.
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