Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа

В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа

Сегодня 14:09
просмотров

Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Новости Днепра про В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа

Фото условное.

В субботу, 20 января, в Желтых Водах 16-летняя девочка попыталась покончить с жизнью – она прыгнула в шахту лифта с высоты седьмого этажа.

Об этом сообщает «Информатор».

Девочку госпитализировали в больницу Кривого Рога. У нее диагностировали травматический шок 3-го степени и множественные травмы.

По факту попытки самоубийства правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства инцидента устанавливают.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении
Новости Днепра
Сегодня 13:56
В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении

В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить…

В Днепре 72-летнего дедушку во время ссоры убил сосед
Новости Днепра
Вчера 18:26
В Днепре 72-летнего дедушку во время ссоры убил сосед

В Днепре во время конфликта 59-летний мужчина убил своего пожилого…

На Днепропетровщине мужчина планировал продать почти 400 литров алкоголя и 1000 пачек сигарет
Новости Днепра
Вчера 14:32
На Днепропетровщине мужчина планировал продать почти 400 литров алкоголя и 1000 пачек сигарет

В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать…

В Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство
Новости Днепра
Вчера 08:22
В Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство

В Днепре в реанимацию к врачам доставили 16-летнюю девушку, которая…

Последние новости

В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)
В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)

На Победе поселилась семья лебедей.

Сегодня 14:37
1
просмотров
В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении
В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении

В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить бюджетные средства

Сегодня 13:56
3
просмотров
Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат
Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Ежедневно в Днепре срочно ищут сотрудников для различной работы. Как правило, чтобы устроиться на срочную работу не нужен большой опыт, а лишь желание работать, но бывают исключения, когда опыт все-таки требуется. Заработать на срочной работе в Днепре в среднем получится…

Сегодня 12:50
7
просмотров
«Я прям ревную»: в сети бурно отреагировали на идею переименовать Синельниково в Приднепровск
«Я прям ревную»: в сети бурно отреагировали на идею переименовать Синельниково в Приднепровск

Жители ж/м Приднепровский отреагировали на идею переименовать Синельниково в Приднепровск.

Сегодня 12:48
4
просмотров
Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы
Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы

В Днепре спасают котика, которому воротами зажало задние лапы.

Сегодня 11:57
2
просмотров
Гринкевича-младшего задержали в Одессе, откуда тот планировал бежать из Украины: что известно
Гринкевича-младшего задержали в Одессе, откуда тот планировал бежать из Украины: что известно

Роман Гринкевич был задержан при попытке уехать из Украины.

Сегодня 11:03
5
просмотров
7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины
7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины

Жительница Днепра на протяжении семи месяцев вышивала огромную карту Украины.

Сегодня 10:40
3
просмотров
В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)
В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)

Цену снизили на 28 гривен.

Сегодня 10:34
9
просмотров
Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности
Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности

Будьте осторожны!

Сегодня 09:54
6
просмотров
Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса
Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх