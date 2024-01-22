В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР

В Лимане Донецкой области военнослужащий Национальной гвардии расстрелял двух гражданских и двух полицейских.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Отмечается, что утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия выехала другая группа. Там правоохранители обнаружили тела своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери.
По горячим следам полицейские задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины. Следователи ГБР проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия.
Досудебное расследование продолжается. Назначено ряд экспертиз.
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