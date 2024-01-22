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  • В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР

В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв — полицейские, — ГБР

Сегодня 16:51
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Подозреваемого уже задержали.

Новости Днепра про В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв - полицейские, - ГБР

В Лимане Донецкой области военнослужащий Национальной гвардии расстрелял двух гражданских и двух полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия выехала другая группа. Там правоохранители обнаружили тела своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери.

По горячим следам полицейские задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины. Следователи ГБР проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование продолжается. Назначено ряд экспертиз.

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Новости Днепра про В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв - полицейские, - ГБРУкраїнська Новости Днепра про В Донецкой области нацгвардеец расстрелял 4 человек, среди жертв - полицейские, - ГБРРусский

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