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  • На Донеччині нацгвардієць розстріляв 4 людей, серед жертв – поліцейські, – ДБР

На Донеччині нацгвардієць розстріляв 4 людей, серед жертв – поліцейські, – ДБР

Сьогодні 16:51
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Підозрюваного вже затримали.

Новости Днепра про На Донеччині нацгвардієць розстріляв 4 людей, серед жертв - поліцейські, - ДБР

У Лимані Донецької області військовослужбовець Національної гвардії розстріляв двох цивільних та двох поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. Там правоохоронці виявили тіла своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

По гарячих слідах поліцейські затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України. Слідчі ДБР проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

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Новости Днепра про На Донеччині нацгвардієць розстріляв 4 людей, серед жертв - поліцейські, - ДБРУкраїнська Новости Днепра про На Донеччині нацгвардієць розстріляв 4 людей, серед жертв - поліцейські, - ДБРРусский

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