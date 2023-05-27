В Днепре на Победе некоторым жителям отключили воду: когда возобновят водоснабжение

Сегодня, 27 мая, некоторым жителям жилмассива Победа отключили воду.

Как стало известно, все из-за проведения аварийных работ по бульвару Славы, 10.

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.

Итак, без воды остались жители:

бульвара Славы, 10, 12, 14, 16, 27;

просп. Героев, 20.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, без воды остались жители:

ул. Терещенковская, 12-26;

ул. Гвая, 1-37.

Причина – проведение аварийных работ.

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, как сегодня работает общественный транспорт в Днепре.

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