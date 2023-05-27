В Днепре на Победе некоторым жителям отключили воду: когда возобновят водоснабжение

Как стало известно, все из-за проведения аварийных работ по бульвару Славы, 10.
Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.
Итак, без воды остались жители:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, без воды остались жители:
Причина – проведение аварийных работ.
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, как сегодня работает общественный транспорт в Днепре.
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