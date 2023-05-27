В Генштабе ВСУ сообщили, какой ракетой россияне атаковали больницу в Днепре

К сожалению, двое мужчин погибли, 32 человека пострадали, 13 из них – до сих пор в больнице. Пятеро – тяжелые. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в разрушенном здании в момент прилета. Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.
Как выяснилось, оккупанты ударили по медицинскому учреждению «Искандером».
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей – с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками). По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет из С-300/С-400. Во второй раз – ударил по медицинскому учреждению, использовав Искандер, – отметили в Генштабе.
Не простим! Отомстим!
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