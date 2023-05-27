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Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

Сьогодні 09:11
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

У суботу, 27 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. Розклад руху тролейбусів та трамваїв можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюють 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 712 автобусів (з них 115 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздки містом! 

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Новости Днепра про Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспортУкраїнська

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