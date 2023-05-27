Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

У суботу, 27 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. Розклад руху тролейбусів та трамваїв можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюють 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 712 автобусів (з них 115 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздки містом!
Читайте також:
Автор:
Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.
Учора близько 10:30 росіяни атакували Дніпро - влучили у медзаклад…
Бідолашне...
Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт – атакували лікарню у…