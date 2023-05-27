У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Як стало відомо, усе через проведення аварійних робіт на бульварі Слави, 10.
Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.
Отже, без води залишилися мешканці:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, без води залишилися мешканці:
Причина – проведення аварійних робіт.
Водопостачання також буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт.
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Александра Лучка
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