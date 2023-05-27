Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Сьогодні 12:29
просмотров

Сьогодні, 27 травня, деяким мешканцям житлового масиву Перемога відключили воду.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Як стало відомо, усе через проведення аварійних робіт на бульварі Слави, 10.

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Отже, без води залишилися мешканці:

  • бульвару Слави, 10, 12, 14, 16, 27;
  • просп. Героїв, 20.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Крім того, без води залишилися мешканці:

  • вул. Терещенківська, 12-26;
  • вул. Гвая, 1-37.

Причина – проведення аварійних робіт. 

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачанняУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рятувальники завершили розбирати завали медзакладу у Дніпрі, в який влучила російська ракета
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    Рятувальники завершили розбирати завали медзакладу у Дніпрі, в який влучила російська ракета

    Але на місці ще працюють комунальні служби - вони вивозять…

    Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:11
    Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

    Важлива інформація!

    Атакували двічі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:57
    Атакували двічі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

    Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

    На місці вчорашнього “прильоту” по лікарні у Дніпрі виявили фрагменти тіл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:28
    На місці вчорашнього “прильоту” по лікарні у Дніпрі виявили фрагменти тіл

    Учора близько 10:30 росіяни атакували Дніпро - влучили у медзаклад…

    Наверх