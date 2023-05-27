У Дніпрі на Перемозі деяким мешканцям відключили воду: коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 27 травня, деяким мешканцям житлового масиву Перемога відключили воду.

Як стало відомо, усе через проведення аварійних робіт на бульварі Слави, 10.

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Отже, без води залишилися мешканці:

бульвару Слави, 10, 12, 14, 16, 27;

просп. Героїв, 20.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, без води залишилися мешканці:

вул. Терещенківська, 12-26;

вул. Гвая, 1-37.

Причина – проведення аварійних робіт.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт.

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