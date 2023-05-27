В Днепре на Кондратюка 80-летняя женщина упала с 5-го этажа: что известно

Несчастный случай произошел вчера, 26 мая, в многоэтажке по улице Кондратюка.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Прибыв на место вызова, патрульные увидели на лестнице подвала возле одного из домов 80-летнюю женщину.

Как объяснил ее муж, пенсионерка вышла на балкон на пятом этаже, но тот вдруг обрушился – и она упала вниз.

Пострадавшую госпитализировали. Предварительно, у нее перелом ног.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Обновлено: «Информатор» сообщил, что от полученных травм женщина скончалась в больнице.

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