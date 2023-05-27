В области, граничащей с Днепропетровской, произошло землетрясение

В пятницу вечером в Решетиловском районе Полтавщины, в 20 километрах к западу от облцентра, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

Землетрясение с таким показателем считается едва ощутимым.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении.

Отметим, подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 3 октября 2022 года с магнитудой 3,4.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: