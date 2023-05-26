В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли щенка, застрявшего в решетке

Вчера, 25 мая, на линию «101» сообщили, что на улице Заводской в Кривом Роге щенок застрял в решетке.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что маленький щенок просунул голову сквозь решетку на будке и застрял в ней.
Благодаря профессионализму спасателей удалось освободить четверолапого из ловушки. С ним все хорошо.
К спасению привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине собака попала в ловушку.
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