В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли щенка, застрявшего в решетке

Бедняга...

Вчера, 25 мая, на линию «101» сообщили, что на улице Заводской в ​​Кривом Роге щенок застрял в решетке.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что маленький щенок просунул голову сквозь решетку на будке и застрял в ней.

Благодаря профессионализму спасателей удалось освободить четверолапого из ловушки. С ним все хорошо.

К спасению привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине собака попала в ловушку.

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