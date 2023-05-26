В ветклинике Днепра, возле которой попала ракета, рассказали, что с персоналом и пациентами

Во время ракетного удара пострадала ветклиника.

26 мая россияне нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены здания психдиспансера и ветклиники.

Администрация ветклиники прокомментировала сегодняшний инцидент. На своей Instagram-странице они рассказали, что все сотрудники живы, а пациентов удалось спасти. А вот здание медучреждения получило серьезные повреждения. Поэтому клиника приостанавливает работу, ведь не может полноценно функционировать.

Отметим, что это была хирургическая клиника, где делали операции домашним питомцам.

Ранее очевидцы сообщали, что из помещения клиники выносили обгоревших пушистиков. Спасать животных помогали также прохожие, оказавшиеся недалеко от эпицентра взрыва.

По состоянию на 16:00 известно о 30 пострадавших в результате ракетного удара. По данным врачей, 13 из них лечатся амбулаторно, остальные находятся под наблюдением врачей в медучреждении. У пострадавших рваные раны, посторонние тела в туловище, черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

В ОВА официально подтвердили гибель двух человек. Еще троих врачей, которые должны были быть в поликлинике в момент удара, ищут. С ними пропала связь. По всей вероятности, они находятся под завалами.

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