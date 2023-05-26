В ветклинике Днепра, возле которой попала ракета, рассказали, что с персоналом и пациентами

26 мая россияне нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены здания психдиспансера и ветклиники.
Администрация ветклиники прокомментировала сегодняшний инцидент. На своей Instagram-странице они рассказали, что все сотрудники живы, а пациентов удалось спасти. А вот здание медучреждения получило серьезные повреждения. Поэтому клиника приостанавливает работу, ведь не может полноценно функционировать.
Отметим, что это была хирургическая клиника, где делали операции домашним питомцам.
Ранее очевидцы сообщали, что из помещения клиники выносили обгоревших пушистиков. Спасать животных помогали также прохожие, оказавшиеся недалеко от эпицентра взрыва.
По состоянию на 16:00 известно о 30 пострадавших в результате ракетного удара. По данным врачей, 13 из них лечатся амбулаторно, остальные находятся под наблюдением врачей в медучреждении. У пострадавших рваные раны, посторонние тела в туловище, черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.
В ОВА официально подтвердили гибель двух человек. Еще троих врачей, которые должны были быть в поликлинике в момент удара, ищут. С ними пропала связь. По всей вероятности, они находятся под завалами.
Читайте также:
Автор:
В парке ДИИТ растет необычное дерево. Летом его зеленая крона…
Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
В Днепре 70 лет назад автомобили и мотоциклы продавались в…
Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате…
В парке ДИИТ растет необычное дерево. Летом его зеленая крона закрывает огромный участок улицы, создавая тень и прохладу для посетителей парка и студентов. Появление дерева окутано легендой, а еще оно может приносить удачу тем, кто учится в вузе.
Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
В Днепре 70 лет назад автомобили и мотоциклы продавались в автомагазинах. Правда, в самом городе был всего один такой, с огромной витриной.
Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц.
Его поймали.
Спасатели полностью потушили пожар в загоревшихся после ракетного удара зданиях.
Без вести пропавшими считаются три человека.
Вероятно, по Днепру сегодня били с С-400.
Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.
Удар пришелся на ветклинику.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!