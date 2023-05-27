В області, яка межує з Дніпропетровською, стався землетрус

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.
Землетрус з таким показником вважається ледве відчутним.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.
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