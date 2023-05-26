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«Удар по Днепру – это сугубо зверство», — Зеленский

Сегодня 20:10
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Напомним, утром 26 мая россияне ударили ракетами по Днепру. Враг попал в медучреждение и ветеринарную клинику.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о ситуации в Днепре, который 26 мая подвергся ракетным обстрелам со стороны рф.
 
«В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара», — отметил глава государства.
 
Зеленский заявил, что это зверство. «Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа. По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился», — подчеркнул он.
 
Зеленский подчеркнул, что власти сделают все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО.
 

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