«Удар по Днепру – это сугубо зверство», — Зеленский

Напомним, утром 26 мая россияне ударили ракетами по Днепру. Враг попал в медучреждение и ветеринарную клинику.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о ситуации в Днепре, который 26 мая подвергся ракетным обстрелам со стороны рф.

«В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара», — отметил глава государства.

Зеленский заявил, что это зверство. «Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа. По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился», — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что власти сделают все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО.

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