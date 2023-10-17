В Днепре на Панаса Мирного легковушка сбила ребенка на велосипеде: видео момента

Вчера, 16 октября, в Днепре на улице Панаса Мирного произошла ужасная авария: там водитель легковушки Daewoo сбил ребенка на велосипеде.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
На место происшествия сразу вызвали полицию и скорую.
Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Видео момента:
Напомним, ранее мы писали: Skoda врезалась в столб и перевернулась: в больнице Кривого Рога рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки.
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