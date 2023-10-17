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  • В Днепре на Панаса Мирного легковушка сбила ребенка на велосипеде: видео момента

В Днепре на Панаса Мирного легковушка сбила ребенка на велосипеде: видео момента

Сегодня 07:15
просмотров

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на Панаса Мирного легковушка сбила ребенка на велосипеде: видео момента

Вчера, 16 октября, в Днепре на улице Панаса Мирного произошла ужасная авария: там водитель легковушки Daewoo сбил ребенка на велосипеде.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

На место происшествия сразу вызвали полицию и скорую.

Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Видео момента:

Напомним, ранее мы писали: Skoda врезалась в столб и перевернулась: в больнице Кривого Рога рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки.

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