В Днепре на Панаса Мирного легковушка сбила ребенка на велосипеде: видео момента

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

На место происшествия сразу вызвали полицию и скорую.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Вчера, 16 октября, в Днепре на улице Панаса Мирного произошла ужасная авария: там водитель легковушки Daewoo сбил ребенка на велосипеде.

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

На Днепропетровщине спасатели помогали мальчику, застрявшему рукой в чайнике.

Лучше не оставляйте машины под аварийными деревьями!

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