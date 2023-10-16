На Днепропетровщине ребенок застрял в чайнике (ВИДЕО)

Ребенок играл, когда его рука застряла в чайнике. Взволнованная мама не могла сама достать конечность сына из посуды, поэтому позвала на помощь спасателей.
Все произошло в квартире по улице Сергея Колачевского в Терновском районе Кривого Рога. Спасателям пришлось вызволять трехлетнего мальчика из металлических пазух чайника. К счастью, мальчик не ранился и радовался высвобождению своей ручки.
Об этом пишет местный канал «На часі».
Напомним, ранее в Днепре спасали мужчину, отравившегося фреоном, когда ремонтировал холодильник. У пациента диагностировали ожоги и отравления токсинами. Пока он в больнице.
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