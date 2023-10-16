Стало известно, когда в Днепре планируют открыть детские сады

Часть садов могут открыть уже к концу октября.

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил во время интервью изданию «Наше місто».

Школы вернулись к очной учебе в сентябре, а первые 20 садов откроются к концу октября. К концу ноября планируется возобновить работу 47 дошкольных учебных заведений.

Сначала откроют садики, где обустроили укрытие. Продумывают алгоритм работы дошкольных учебных заведений во время тревог.

Поэтому будем смотреть и поступать в соответствии с ситуацией, чтобы обезопасить детей, воспитателей, работников. С целью организации образовательного процесса для дошкольников Днепра в 82 садах осуществляется устройство простейших укрытий, – рассказал Борис Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как идет подготовка садов к отмене дистанционки, а также информировали, когда у днепровских школьников будут осенние, зимние и весенние каникулы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: