Стало відомо, коли у Дніпрі планують відкрити дитячі садочки

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив під час інтерв’ю виданню “Наше місто”.
Школи повернулися до очного навчання у вересні, а перші 20 садочків відкриються до кінця жовтня. А до кінця листопада планується поновити роботу 47 дошкільних навчальних закладів.
Спочатку відкриють садочки, де облаштували укриття. Наразі продумують алгоритм роботи дошкільних навчальних закладів під час тривог.
Тож будемо дивитися і вчиняти відповідно до ситуації, аби убезпечити дітей, вихователів, працівників. З метою організації освітнього процесу для дошкільнят Дніпра у 82 садочках здійснюється улаштування найпростіших укриттів», – розповів Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як триває підготовка садочків до скасування дистанційки, а також інформували, коли у дніпровських школярів будуть осінні, зимові та весняні канікули.
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