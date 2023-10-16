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Стало відомо, коли у Дніпрі планують відкрити дитячі садочки

Сьогодні 18:36
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Частину садочків можуть відкрити вже до кінця жовтня.

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі планують відкрити дитячі садочки

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив під час інтерв’ю виданню “Наше місто”. 

Школи повернулися до очного навчання у вересні, а перші 20 садочків відкриються до кінця жовтня. А до кінця листопада планується поновити роботу 47 дошкільних навчальних закладів. 

Спочатку відкриють садочки, де облаштували укриття. Наразі продумують алгоритм роботи дошкільних навчальних закладів під час тривог. 

Тож будемо дивитися і вчиняти відповідно до ситуації, аби убезпечити дітей, вихователів, працівників. З метою організації освітнього процесу для дошкільнят Дніпра у 82 садочках здійснюється улаштування найпростіших укриттів», – розповів Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як триває підготовка садочків до скасування дистанційки, а також інформували, коли у дніпровських школярів будуть осінні, зимові та весняні канікули. 

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Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі планують відкрити дитячі садочкиУкраїнська

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