Стало відомо, коли у Дніпрі планують відкрити дитячі садочки

Частину садочків можуть відкрити вже до кінця жовтня.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив під час інтерв’ю виданню “Наше місто”.

Школи повернулися до очного навчання у вересні, а перші 20 садочків відкриються до кінця жовтня. А до кінця листопада планується поновити роботу 47 дошкільних навчальних закладів.

Спочатку відкриють садочки, де облаштували укриття. Наразі продумують алгоритм роботи дошкільних навчальних закладів під час тривог.

Тож будемо дивитися і вчиняти відповідно до ситуації, аби убезпечити дітей, вихователів, працівників. З метою організації освітнього процесу для дошкільнят Дніпра у 82 садочках здійснюється улаштування найпростіших укриттів», – розповів Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як триває підготовка садочків до скасування дистанційки, а також інформували, коли у дніпровських школярів будуть осінні, зимові та весняні канікули.

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