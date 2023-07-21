Чи відкриють у Дніпрі дитячі садочки з 1 вересня

Представники ГумДепу Дніпра розповіли, чи відкриються у місті дитячі садочки.

Наразі в дитячих садочках міста ремонтують укриття. Щоб діти могли повернутися до садочків необхідно, щоб сховища проінспектували представники ДСНС та видали позитивний акт про те, що ці приміщення безпечні.

Як зазначила директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко, поки що садочки відкривати не будуть.

До кінцевого результату (отримання позитивного акту ДСНС) ще не один крок, але дещо вже можна переглянути. Не питайте, з першого вересня відкриття садочків не планується. Причини обʼєктивні, – написала посадовиця на своїй Facebook-сторінці. На фото садочки в Новокодацькому районі міста, укриття в яких вже відремонтували.

На відміну від вихованців садочків, школярі цього року зможуть повернутися до очного навчання. З 1 вересня у Дніпрі запрацюють 116 навчальних закладів, де облаштовані укриття. ТУТ ми розповідали про зміни, які чекають на батьків та дітей в новому навчальному році.

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