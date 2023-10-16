Плохой знак: в Днепре посреди октября массово цветут акации

Похоже, в этом году растения окончательно выбились из всех биоритмов. Осенью массово по второму кругу стали цвести деревья. Ранее днепряне сообщали о цветении вишен, груш и сирени. На этот раз горожане обратили внимание на покрывшиеся белыми цветками акации.
Как сообщил днепрянин Игорь, деревья начали цвести на 12 квартале. Обычно они обильно покрываются цветом весной, но в этот раз это произошло 14 октября.
Некоторые считают это хорошим знаком, а остальные уверены, что это предвещает проблемы, ведь деревья выбились из графика, могут заболеть и не распуститься весной.
Также сегодня в Днепре резко похолодало и это большой стресс для деревьев, которые начали цвести в эти выходные.
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