Плохой знак: в Днепре посреди октября массово цветут акации

В этом году наблюдается аномальное цветение растений.

Похоже, в этом году растения окончательно выбились из всех биоритмов. Осенью массово по второму кругу стали цвести деревья. Ранее днепряне сообщали о цветении вишен, груш и сирени. На этот раз горожане обратили внимание на покрывшиеся белыми цветками акации.

Как сообщил днепрянин Игорь, деревья начали цвести на 12 квартале. Обычно они обильно покрываются цветом весной, но в этот раз это произошло 14 октября.

Некоторые считают это хорошим знаком, а остальные уверены, что это предвещает проблемы, ведь деревья выбились из графика, могут заболеть и не распуститься весной.

Также сегодня в Днепре резко похолодало и это большой стресс для деревьев, которые начали цвести в эти выходные.

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