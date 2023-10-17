У Дніпрі на Панаса Мирного легковик збив дитину на велосипеді: відео моменту

Учора, 16 жовтня, у Дніпрі на вулиці Панаса Мирного сталася жахлива аварія: там водій легковика Daewoo збив дитину на велосипеді.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
На місце події відразу викликали поліцію та швидку.
Постраждалу дитину з травмами госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Відео моменту:
Нагадаємо, раніше ми писали: Skoda врізалася у стовп та перекинулася: у лікарні Кривого Рогу розповіли, в якому стані постраждалі підлітки.
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