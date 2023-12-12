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В Днепре на набережной постепенно включают свет (ФОТО)

Сегодня 17:42
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Сегодня, 12 декабря, в Днепре из-за хакерской атаки на "Киевстар" произошел частичный блэкаут.

Новости Днепра про В Днепре на набережной постепенно включают свет (ФОТО)

Свет в квартирах и домах горожан есть, а вот наружное освещение будет не везде.

В городском совете сообщили, что 80% освещения в городе включается через GSM-канал оператора мобильной связи «Киевстар». В ручном режиме включат освещение на мостах, центральных улицах и магистралях. А вот другие улицы будут пока без освещения. Отметим, что в случае восстановления связи все заработает в полном объеме.

Раньше мы писали, что набережная Днепра погрузилась в темноту. Но постепенно там начали включать свет.

Новости Днепра про В Днепре на набережной постепенно включают свет (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на набережной постепенно включают свет (ФОТО)

Кроме того, заработали табло общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали.

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