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Где в Днепре можно найти бесплатный Wi-fi

Сегодня 14:29
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В парках Днепра можно найти бесплатный Wi-Fi.

Новости Днепра про Где в Днепре можно найти бесплатный Wi-fi

Утром 12 декабря жители Днепра, пользующиеся услугами Киевстара, не имеют доступа к мобильной связи и Интернету. Это доставляет неудобства.

В департаменте парков и рекреаций напомнили о бесплатном wi-fi в парках Днепра.

  • Парк Шевченко (аллея вдоль Летнего театра и смотровая площадка);
  • Парк им.Писаржевского (главная аллея);
  • Парк Зеленый Гай (главная аллея);

Интернет должен работать также во время блекаутов, так что сохраните новость в закладки и в случае необходимости приходите в парки.

Киевстар «лежит» более 6 часов – что известно?

Проблемы начались около 7 утра 12 декабря. Некоторые абоненты сообщали, что не могут воспользоваться Интернетом и мобильной связью. «Легли» также сайт и приложение. На страницах Киевстара в соцсетях появилось сообщение о технических неполадках. Людям посоветовали воспользоваться национальным роумингом, но впоследствии стало ясно, что не сработает и он.

В Киевстаре говорят, что не могут сказать точное время возобновления работы сети. На оператора совершили мощную хакерскую атаку. Сейчас в компании пробуют разобраться с последствиями.

Проблемы возникали также в Монобанке, на который совершили атаку и в Vodafone, куда ринулись абоненты Киевстара, поэтому сеть перегружена.

 

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