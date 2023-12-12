Где в Днепре можно найти бесплатный Wi-fi

Утром 12 декабря жители Днепра, пользующиеся услугами Киевстара, не имеют доступа к мобильной связи и Интернету. Это доставляет неудобства.
В департаменте парков и рекреаций напомнили о бесплатном wi-fi в парках Днепра.
Интернет должен работать также во время блекаутов, так что сохраните новость в закладки и в случае необходимости приходите в парки.
Проблемы начались около 7 утра 12 декабря. Некоторые абоненты сообщали, что не могут воспользоваться Интернетом и мобильной связью. «Легли» также сайт и приложение. На страницах Киевстара в соцсетях появилось сообщение о технических неполадках. Людям посоветовали воспользоваться национальным роумингом, но впоследствии стало ясно, что не сработает и он.
В Киевстаре говорят, что не могут сказать точное время возобновления работы сети. На оператора совершили мощную хакерскую атаку. Сейчас в компании пробуют разобраться с последствиями.
Проблемы возникали также в Монобанке, на который совершили атаку и в Vodafone, куда ринулись абоненты Киевстара, поэтому сеть перегружена.
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