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  • В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полиции

В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полиции

Сегодня 16:15
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В понедельник, 11 декабря, в Днепре произошло ужасное событие.
Новости Днепра про В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полиции

Фото условное.

В Чечеловском районе 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что родителей не было дома, а когда они вернулись, обнаружили свою дочь, повешенную на дереве. На место сразу вызвали «скорую», к сожалению, было уже поздно.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции.

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Новости Днепра про В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 14-летняя девочка покончила с собой, повесившись на дереве: комментарий полицииРусский

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