В Днепропетровской области задержали водителя с целым прицепом сосен

В Пятихатской громаде Каменского района задержали елочных браконьеров. Во время патрулирования полицейские водной инспекции заметили автомобиль набитый соснами. Водителя транспорта остановили, чтобы выяснить, где он взял деревья.
Старенький ВАЗ перевозил около 10 свежеспиленных сосен, не имевших чипов. Как оказалось, разрешений и товарных накладных водитель не имел, так что деревья спилил не законно.
Поскольку в действиях гражданина усматривались признаки уголовного преступления по ст. 246 (Незаконная порубка и незаконная перевозка, хранение и сбыт леса) УКУ на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, черных лесорубов ждет наказание – от штрафа до уголовной ответственности, в зависимости от причиненного экологии ущерба.
Если ущерб экологии в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины, тогда предусматривается наказание в виде ограничения свободы до 3 лет, от 3 до 5 лет, в случае тяжелых последствий – от 5 до 7 лет.
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