Из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали

Из-за этого произошел масштабный технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги: мобильной связи и доступа в интернет.
По словам генерального директора компании «Киевстар» Александра Комарова, пока сроки возобновления сервисов окончательно не понятны.
Из-за сбоя в «Киевстар» не работают и другие сервисы. К примеру, в Днепре не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло.
Кроме того, в городе не звучат сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Из-за хакерской атаки на мобильного оператора «Киевстар» в Днепре не работает местная система центрального оповещения воздушной тревоги, – говорится в сообщении.
Узнать, когда нужно пройти в укрытие, можно в официальном телеграмм-канале “СИРЕНА. Днепр». Также информация есть в вайбер-сообществе по этой ссылке.
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