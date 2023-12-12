Из-за атаки на «Киевстар» в Днепре не звучат сигналы воздушной тревоги: детали

Сегодня, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки.

Из-за этого произошел масштабный технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги: мобильной связи и доступа в интернет.

По словам генерального директора компании «Киевстар» Александра Комарова, пока сроки возобновления сервисов окончательно не понятны.

Из-за сбоя в «Киевстар» не работают и другие сервисы. К примеру, в Днепре не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло.

Кроме того, в городе не звучат сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из-за хакерской атаки на мобильного оператора «Киевстар» в Днепре не работает местная система центрального оповещения воздушной тревоги, – говорится в сообщении.

Узнать, когда нужно пройти в укрытие, можно в официальном телеграмм-канале “СИРЕНА. Днепр». Также информация есть в вайбер-сообществе по этой ссылке.

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