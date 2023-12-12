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Набережна Дніпра та сквер “Прибережний” занурилися в темряву (ФОТО)

Сьогодні 17:07
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Відразу згадуються часи блекаутів...

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі через хакерську атаку на “Київстар” стався частковий блекаут. Світло у квартирах та домівках містян є, а ось зовнішнє освітлення сьогодні буде не скрізь.

Як повідомили у міській раді, 80% освітлення в місті вмикається через GSM-канал оператора мобільного зв’язку “Київстар”. У ручному режимі увімкнуть освітлення на мостах, центральних вулицях та магістралях. А от інші вулиці будуть поки без освітлення. Зазначимо, у разі відновлення зв’язку все запрацює у повному обсязі.

Журналісти dnepr.info прогулялися містом та зробили кілька фото.

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Так, набережна Дніпра та сквер “Прибережний” занурилися в темряву.

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Водночас, слід зазначити, що вуличні туалети працюють – там є світло!

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Людей на набережній і у сквері майже немає.

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Не працюють і табло громадського транспорту – на них світиться напис “оновлення даних”. 

Новости Днепра про Набережна Дніпра та сквер

Нагадаємо, раніше ми писали, що через атаку на «Київстар» у Дніпрі не лунають сигнали повітряної тривоги: деталі.

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