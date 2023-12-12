Набережна Дніпра та сквер “Прибережний” занурилися в темряву (ФОТО)

Відразу згадуються часи блекаутів...

Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі через хакерську атаку на “Київстар” стався частковий блекаут. Світло у квартирах та домівках містян є, а ось зовнішнє освітлення сьогодні буде не скрізь.

Як повідомили у міській раді, 80% освітлення в місті вмикається через GSM-канал оператора мобільного зв’язку “Київстар”. У ручному режимі увімкнуть освітлення на мостах, центральних вулицях та магістралях. А от інші вулиці будуть поки без освітлення. Зазначимо, у разі відновлення зв’язку все запрацює у повному обсязі.

Журналісти dnepr.info прогулялися містом та зробили кілька фото.

Так, набережна Дніпра та сквер “Прибережний” занурилися в темряву.

Водночас, слід зазначити, що вуличні туалети працюють – там є світло!

Людей на набережній і у сквері майже немає.

Не працюють і табло громадського транспорту – на них світиться напис “оновлення даних”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через атаку на «Київстар» у Дніпрі не лунають сигнали повітряної тривоги: деталі.

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