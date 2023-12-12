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У Дніпрі на набережній поступово вмикають світло (ФОТО)

Сьогодні 17:42
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Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі через хакерську атаку на “Київстар” стався частковий блекаут.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній поступово вмикають світло (ФОТО)

Світло у квартирах та домівках містян є, а ось зовнішнє освітлення буде не скрізь.

У міській раді повідомили, що 80% освітлення в місті вмикається через GSM-канал оператора мобільного зв’язку “Київстар”. У ручному режимі увімкнуть освітлення на мостах, центральних вулицях та магістралях. А от інші вулиці будуть поки без освітлення. Зазначимо, у разі відновлення зв’язку все запрацює у повному обсязі.

Раніше ми писали, що набережна Дніпра занурилася у темряву. Але поступово там почали вмикати світло.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній поступово вмикають світло (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній поступово вмикають світло (ФОТО)

Крім того, запрацювали табло громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через атаку на «Київстар» у Дніпрі не лунають сигнали повітряної тривоги: деталі.

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