У Дніпрі через хакерську атаку на “Київстар” частковий блекаут: не працюють вуличні ліхтарі

Через Київстар у Дніпрі частковий "блекаут".

У квартирах світло є, а ось зовнішнє освітлення сьогодні буде не скрізь, через хакерську атаку на Київстар, повідомляє міська рада.

Як пояснили представники місцевої влади, 80 % освітлення в місті вмикається через GSM-канал оператора мобільного зв’язку Київстар.

Тож ліхтарі працюватимуть частково. У ручному режимі увімкнуть освітлення на мостах, центральних вулицях та магістралях. У разі відновлення зв’язку все запрацює у повному обсязі.

Нагадаємо, у Дніпрі через проблеми з Київстаром також не чутно сирен. Містян закликають слідкувати за повітряними тривогами через радіо, ЗМІ або в телеграм-каналах Сирена.Дніпро чи однойменному вайбер-каналі.

Що передувало?

Майже весь день Україна стикається з наслідками масової хакерської атаки на Київстар. Позаяк це один основних операторів мобільного зв’язку (а їх всього три) багато процесів залежать від нього. Через масштабний збій частково не працюють банківські термінали, сповіщення про сирени, інформаційні табло та низка інших важливих сервісів.

У Київстарі кажуть, що не знають, коли зможуть відносити зв’язок, адже частина айті-інфраструктури пошкоджена. Директор компанії Олександр Комаров зазначає, що це може бути атака російських спецслужб. СБУ вже відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Тим часом зв’язку Київстару немає вже майже 10 годин. Як зазначив директор компанії, це одна із найпотужніших атак на оператора мобільного зв’язку за весь час.

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