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В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Сегодня 10:00
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Сегодня, 21 ноября, в Днепре у многих жителей нет воды.

Так, из-за течения водопровода на перекрестке ул. Победителей и пер. Зимний прекращено водоснабжение:

  • ул. Криворожская, 28-40,
  • проезда Шахматный,
  • пер. Зимний,
  • ул. Победителей,
  • ул. Автозаводская.

А из-за течения водопровода на просп. Мира, 2к без воды остались жители:

  • просп. Мира, 2, 2а, 4, 6,
  • ул. Михновского, 2, 4.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Паникахи, 65,
  • ж/м Тополь-3, дом 4.
  • с. Александровка.

Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Новости Днепра про В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адрес.

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