В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 21 ноября, в Днепре у многих жителей нет воды.

Так, из-за течения водопровода на перекрестке ул. Победителей и пер. Зимний прекращено водоснабжение:

ул. Криворожская, 28-40,

проезда Шахматный,

пер. Зимний,

ул. Победителей,

ул. Автозаводская.

А из-за течения водопровода на просп. Мира, 2к без воды остались жители:

просп. Мира, 2, 2а, 4, 6,

ул. Михновского, 2, 4.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. Паникахи, 65,

ж/м Тополь-3, дом 4.

с. Александровка.

Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адрес.

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