В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Сегодня, 21 ноября, в Днепре у многих жителей нет воды.
Так, из-за течения водопровода на перекрестке ул. Победителей и пер. Зимний прекращено водоснабжение:
А из-за течения водопровода на просп. Мира, 2к без воды остались жители:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адрес.
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