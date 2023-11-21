Россияне атаковали Днепропетровщину ракетой

Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

Вчера вечером, во время тревоги, они направили на область ракету – ее сбили наши военные.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Схід»! – написал он.

Ночью оккупанты били из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

В других громадах области ночь прошла спокойно. Хорошего и мирного дня, – добавил Лукашук.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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