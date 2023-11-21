На Днепропетровщине фельдшер спас мужчину, который внезапно перестал дышать

Мужчину госпитализировали в кардиологический центр в Днепре.

Вчера, 20 ноября, на линию «103» поступил вызов из Петриковского района. Женщина сообщила, что у ее 63-летнего мужа высокое давление и боль в грудной клетке.

На вызов сразу выехали медики. После сбора анамнеза, осмотра и обследования пенсионеру поставили диагноз «Острый коронарный синдром». Ему оказали экстренную медицинскую помощь и решили госпитализировать в специализированный кардиологический центр.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Но по дороге у пациента внезапно возникла фибрилляция желудочков, остановилось кровообращение, мужчина потерял сознание и перестал дышать.

Фельдшер срочно приступил к реанимационным мероприятиям: после первого разряда дефибриллятора восстановились синусовый ритм сердца, пульс и дыхание. Далее без осложнений больного доставили в кардиологический центр в Днепре. Профессиональная работа фельдшера спасла жизнь человеку, – добавила Лариса Быданцева.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы.

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