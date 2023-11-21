В Днепре «заминировали» 130 школ и медицинский центр: нашли ли правоохранители взрывчатку

"Минеры" снова активизировались.

В понедельник, 20 ноября, на электронную почту call-центра СБУ поступило 2 сообщения о минировании. В них говорилось о взрывчатке во всех школах Днепра, а также в здании медицинского центра на ул. Европейской.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили 130 учебных заведений и медицинский центр. Никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, за прошедшую неделю «минеры» трижды угрожали подорвать все школы города. Об этом читайте здесь и здесь.

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