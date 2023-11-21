У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 21 листопада, у Дніпрі у багатьох мешканців немає води.

Так, через течію водопроводу на перехресті вул. Переможців та пров. Зимовий припинено водопостачання:

вул. Криворізька, 28-40,

проїзду Шаховий,

пров. Зимовий,

вул. Переможців,

вул. Автозаводська.

А через течію водопроводу на просп. Миру, 2к без води залишилися мешканці:

просп. Миру, 2, 2а, 4, 6,

вул. М. Міхновького, 2, 4.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Панікахи, 65,

ж/м Тополя-3, буд. 4.

с. Олександрівка.

Водопостачання також відновлять протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу.

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