У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Сьогодні, 21 листопада, у Дніпрі у багатьох мешканців немає води.
Так, через течію водопроводу на перехресті вул. Переможців та пров. Зимовий припинено водопостачання:
А через течію водопроводу на просп. Миру, 2к без води залишилися мешканці:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання також відновлять протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу.
Читайте також:
Автор:
У Слобожанському на Дніпропетровщині командир відкрив вогонь по товаришах.
У Синельниківському районі зі ставка дістали тіло 10-річного хлопчика.
У Новомосковську, що на Дніпропетровщині маршрутка вилетіла в кювет.
У Дніпропетровській області чиновник завдав державі 400 тисяч гривень збитків.