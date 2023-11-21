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У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Сьогодні 10:00
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Сьогодні, 21 листопада, у Дніпрі у багатьох мешканців немає води.

Так, через течію водопроводу на перехресті вул. Переможців та пров. Зимовий припинено водопостачання:

  • вул. Криворізька, 28-40,
  • проїзду Шаховий,
  • пров. Зимовий,
  • вул. Переможців,
  • вул. Автозаводська.

А через течію водопроводу на просп. Миру, 2к без води залишилися мешканці:

  • просп. Миру, 2, 2а, 4, 6,
  • вул. М. Міхновького, 2, 4.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Панікахи, 65,
  • ж/м Тополя-3, буд. 4.
  • с. Олександрівка.

Водопостачання також відновлять протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Новости Днепра про У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернуть

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу.

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Новости Днепра про У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернутьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: коли повернутьРусский

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